Что лучше: 14-ядерный Intel Core i7 1370P на 1.9 ГГц или i7 1260U с 10-ядрами на 1.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.