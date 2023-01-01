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Intel Core i7 1370P против i7 12700H

Intel Core i7 1370P
VS
Intel Core i7 12700H
Intel Core i7 1370P
Intel Core i7 12700H

Что лучше: Intel Core i7 1370P на 1.9 ГГц (c Turbo Boost до 5.2) или i7 12700H на 2.3 ГГц (c Turbo Boost до 4.7)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты i7 1370P были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12700H and 1370P
Причины выбрать Intel Core i7 1370P
  • Появился на 1 год и 1 месяц позже чем соперник
  • На 11% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 4.7 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 1370P
12977
Core i7 12700H +26%
16390
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1370P
11201
Core i7 12700H +9%
12253
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1370P и i7 12700H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 4 января 2023 4 января 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake Alder Lake
Номер модели i7-1370P i7-12700H
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (96EU) Iris Xe Graphics (96EU)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 6 6
Потоков 12 12
Частота 1.9 ГГц 2.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.2 ГГц 4.7 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 8
Потоков 8 8
Частота 1.4 ГГц 1.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.9 ГГц 3.5 ГГц
Общее
Количество ядер 14 14
Количество потоков 20 20
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 19x 23x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 24МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Сокет BGA-1744 BGA-1744
Энергопотребление (TDP) 20-28 Вт 35-45 Вт
Макс. TDP (Boost) 64 Вт 115 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Intel Iris Xe Graphics (96EU)
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц 1400 МГц
Шейдерные блоки 768 768
TMUs 48 48
ROPs 24 24
Вычислительные блоки 96 96
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 1370P
1.69 терафлопс
Core i7 12700H
1.69 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5200, DDR4-3200, LPDDR5-6400, LPDDR5x-6400, LPDDR4x-4267 DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1370P Сайт Intel Core i7 12700H
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 28

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