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Intel Core i7 13800H против AMD Ryzen 9 6980HX

Intel Core i7 13800H
VS
AMD Ryzen 9 6980HX
Intel Core i7 13800H
AMD Ryzen 9 6980HX

Что лучше: 14-ядерный Intel Core i7 13800H на 2.5 ГГц или AMD Ryzen 9 6980HX с 8-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты i7 13800H были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 6980HX and 13800H
Причины выбрать Intel Core i7 13800H
  • На 860% выше частота в Turbo Boost (48 ГГц против 5 ГГц)
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать AMD Ryzen 9 6980HX
  • Разблокированный множитель
  • Более современный техпроцесс - 6 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 13800H +30%
18901
Ryzen 9 6980HX
14564
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 13800H и AMD Ryzen 9 6980HX

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 1 января 2023 4 января 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake-H Rembrandt
Номер модели i7-13800H -
Сокет BGA-1744 FP7
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (96EU) Radeon 680M

Производительность

Количество ядер 14 8
Количество потоков 20 16
Частота 2.5 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 48 ГГц 5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 25x 33x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 6 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 45 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) AMD Radeon 680M
Частота GPU 300 МГц 2000 МГц
Boost частота GPU 1100-1400 МГц 2400 МГц
Шейдерные блоки 768 768
TMUs 48 48
ROPs 24 32
Вычислительные блоки 96 12
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 13800H
1.69 терафлопс
Ryzen 9 6980HX
3.686 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5200, LPDDR5-6400 DDR5-4800, LPDDR5-6400
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт - Сайт AMD Ryzen 9 6980HX
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 20

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Комментарии

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