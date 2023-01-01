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Intel Core i7 13800H против i7 1260P

Intel Core i7 13800H
VS
Intel Core i7 1260P
Intel Core i7 13800H
Intel Core i7 1260P

Что лучше: 14-ядерный Intel Core i7 13800H на 2.5 ГГц или i7 1260P с 12-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты i7 13800H были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1260P and 13800H
Причины выбрать Intel Core i7 13800H
  • На 921% выше частота в Turbo Boost (48 ГГц против 4.7 ГГц)
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать Intel Core i7 1260P
  • На 38% ниже чем у Core i7 13800H пиковое энергопотребление – 28 vs 45 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 13800H +96%
18901
Core i7 1260P
9646
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 13800H +52%
13946
Core i7 1260P
9157
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 13800H и i7 1260P

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 января 2023 23 февраля 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake-H Alder Lake-P
Номер модели i7-13800H i7-1260P
Сокет BGA-1744 BGA-1744
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (96EU) Iris Xe Graphics (96EU)

Производительность

Количество ядер 14 12
Количество потоков 20 16
Частота 2.5 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 48 ГГц 4.7 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 25x 21x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 18МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 20-28 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Intel Iris Xe Graphics (96EU)
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100-1400 МГц 1400 МГц
Шейдерные блоки 768 768
TMUs 48 48
ROPs 24 24
Вычислительные блоки 96 96
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 13800H
1.69 терафлопс
Core i7 1260P
1.69 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5200, LPDDR5-6400 DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт - Сайт Intel Core i7 1260P
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 20

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Комментарии

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