Что лучше: Intel Core i7 13800H на 2.5 ГГц (c Turbo Boost до 48.0) или i7 12700H на 2.3 ГГц (c Turbo Boost до 4.7)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.