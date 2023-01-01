Главная > Сравнения CPU > Core i7 13800H vs Core i7 13700HX

Intel Core i7 13800H против i7 13700HX

Intel Core i7 13800H
VS
Intel Core i7 13700HX
Intel Core i7 13800H
Intel Core i7 13700HX

Что лучше: 14-ядерный Intel Core i7 13800H на 2.5 ГГц или i7 13700HX с 16-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 13700HX and 13800H
Причины выбрать Intel Core i7 13800H
  • На 4% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 5 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 13700HX
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 2 физических ядра больше

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 13800H
13906
Core i7 13700HX +10%
15237
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 13800H и i7 13700HX

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 января 2023 3 января 2023
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake Raptor Lake
Номер модели i7-13800H i7-13700HX
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (96EU) UHD Graphics (32EU)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 6 8
Потоков 12 16
Частота 2.5 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.2 ГГц 5 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 8
Потоков 8 8
Частота 1.8 ГГц 1.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.8 ГГц 3.7 ГГц
Общее
Количество ядер 14 16
Количество потоков 20 24
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 25x 21x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) -
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 30МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Сокет BGA-1744 BGA-1964
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 45-55 Вт
Макс. TDP (Boost) 115 Вт 157 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Intel UHD Graphics (32EU)
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц 1550 МГц
Шейдерные блоки 768 256
TMUs 48 16
ROPs 24 8
Вычислительные блоки 96 32
TGP 15 Вт 45 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 13800H
1.69 терафлопс
Core i7 13700HX
0.74 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5200, DDR4-3200, LPDDR5x-6400, LPDDR5-6400, LPDDR4x-4267 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет -

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 13800H Сайт Intel Core i7 13700HX
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 28 20

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Core i7 13800H против Ryzen 7 6800H
2. Core i7 13800H против Core i9 12900H
3. Core i7 13800H против Core i9 13980HX
4. Core i7 13800H против Core i9 13900H
5. Core i7 13700HX против Core i7 12700H
6. Core i7 13700HX против Core i9 13900HX
Сравнить другие CPU (480+)

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i7 13700HX или i7 13800H?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры