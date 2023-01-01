Intel Core i7 13850HX против i7 12850HX
Что лучше: 20-ядерный Intel Core i7 13850HX на 2.1 ГГц или i7 12850HX с 16-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты i7 13850HX были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 13850HX
- Появился на 8 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 4 физических ядра больше
- На 12.8 ГБ/c (17%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 10% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 4.8 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 13850HX +19%
2048
1721
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 13850HX +55%
25190
16304
Passmark CPU (одноядерный)
3709
Passmark CPU (многоядерный)
30172
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 13850HX +7%
1923
1797
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 13850HX +22%
17811
14622
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|3 января 2023
|10 мая 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Raptor Lake
|Alder Lake
|Номер модели
|i7-13850HX
|i7-12850HX
|Интегрированная графика
|UHD Graphics (32 EU)
|UHD Graphics (32EU)
Процессор
|Ядер
|8
|8
|Потоков
|16
|16
|Частота
|2.1 ГГц
|2.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.3 ГГц
|4.8 ГГц
|Ядер
|12
|8
|Потоков
|12
|8
|Частота
|1.5 ГГц
|1.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.8 ГГц
|3.4 ГГц
|Количество ядер
|20
|16
|Количество потоков
|28
|24
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|21x
|21x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|2МБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|30МБ (на ядро)
|25МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Пакет
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Сокет
|BGA-1964
|BGA-1964
|Энергопотребление (TDP)
|45-55 Вт
|45-55 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|157 Вт
|157 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (32 EU)
|Intel UHD Graphics (32EU)
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1600 МГц
|1450 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|256
|TMUs
|16
|16
|ROPs
|8
|8
|Вычислительные блоки
|32
|32
|TGP
|45 Вт
|45 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-5600, DDR4-3200
|DDR5-4800, DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|89.6 ГБ/c
|76.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 13850HX
|Сайт Intel Core i7 12850HX
|Версия PCI Express
|5.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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