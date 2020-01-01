Intel Core i7 5960X против AMD Ryzen 7 2700X
Что лучше: Intel Core i7 5960X на 3 ГГц (c Turbo Boost до 3.5) или AMD Ryzen 7 2700X на 3.7 ГГц (c Turbo Core до 4.3)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 5960X
- Поддержка 4-х канальной памяти
- На 24.29 ГБ/c (56%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать AMD Ryzen 7 2700X
- Появился на 3 года и 9 месяцев позже чем соперник
- Разблокированный множитель
- Более современный техпроцесс - 12 против 22 нанометра
- На 25% ниже чем у Core i7 5960X пиковое энергопотребление – 105 vs 140 Ватт
- На 23% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 3.5 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
398
Ryzen 7 2700X +3%
408
Cinebench R20 (многоядерный)
3783
Ryzen 7 2700X +3%
3910
Passmark CPU (одноядерный)
1984
Ryzen 7 2700X +21%
2402
Passmark CPU (многоядерный)
12665
Ryzen 7 2700X +37%
17360
Geekbench 5 (одноядерный)
766
Ryzen 7 2700X +38%
1054
Geekbench 5 (многоядерный)
6581
Ryzen 7 2700X +4%
6815
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|29 августа 2014
|19 апреля 2018
|Цена в момент релиза
|1059 долларов
|329 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Haswell E
|Zen+
|Номер модели
|i7-5960X
|-
|Сокет
|LGA-2011-3
|AM4
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|8
|8
|Количество потоков
|16
|16
|Частота
|3 ГГц
|3.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.5 ГГц
|4.3 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|30x
|37x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|20МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|2.6 млрд
|4.8 млрд
|Техпроцесс
|22 нанометров
|12 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|140 Вт
|105 Вт
|Критическая температура
|-
|85°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2133
|DDR4-2933
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|4
|2
|Макс. пропускная способность
|68 ГБ/c
|43.71 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 5960X
|Сайт AMD Ryzen 7 2700X
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|40
|20
|Набор инструкций
|SSE4.2, AVX-2
|-
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