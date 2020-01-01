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Intel Core i7 5960X против AMD Ryzen 9 3900X

Intel Core i7 5960X
Intel Core i7 5960X
VS
AMD Ryzen 9 3900X
AMD Ryzen 9 3900X

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 5960X на 3 ГГц или AMD Ryzen 9 3900X с 12-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3900X and
Причины выбрать Intel Core i7 5960X
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • На 20.32 ГБ/c (43%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 9 3900X
  • Появился на 4 года и 11 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 44 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 7 против 22 нанометра
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • На 25% ниже чем у Core i7 5960X пиковое энергопотребление – 105 vs 140 Ватт
  • На 31% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 3.5 ГГц)
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 5960X
12665
Ryzen 9 3900X +159%
32768
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 5960X
6581
Ryzen 9 3900X +82%
12000

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 5960X и AMD Ryzen 9 3900X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 29 августа 2014 7 июля 2019
Цена в момент релиза 1059 долларов 499 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Haswell E Zen 2
Номер модели i7-5960X -
Сокет LGA-2011-3 AM4
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 8 12
Количество потоков 16 24
Частота 3 ГГц 3.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.5 ГГц 4.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 30x 38x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 20МБ (общий) 64МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов 2.6 млрд 19.2 млрд
Техпроцесс 22 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 140 Вт 105 Вт
Критическая температура - 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2133 DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 4 2
Макс. пропускная способность 68 ГБ/c 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 5960X Сайт AMD Ryzen 9 3900X
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 40 20
Набор инструкций SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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