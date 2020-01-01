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Intel Core i7 6500U против i5 8250U

Intel Core i7 6500U
Intel Core i7 6500U
VS
Intel Core i5 8250U
Intel Core i5 8250U

Что лучше: 2-ядерный Intel Core i7 6500U на 2.5 ГГц или i5 8250U с 4-ядрами на 1.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 8250U and 6500U
Причины выбрать Intel Core i5 8250U
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Появился на 2 года позже чем соперник
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • На 10% выше частота в Turbo Boost (3.4 ГГц против 3.1 ГГц)
  • На 3.4 ГБ/c (10%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 6500U
1695
Core i5 8250U +15%
1949
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 6500U
3236
Core i5 8250U +86%
6014
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 6500U
1531
Core i5 8250U +69%
2583

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 6500U и i5 8250U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 сентября 2015 21 августа 2017
Цена в момент релиза - 297 долларов
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Skylake Kaby Lake R
Номер модели i7-6500U i5-8250U
Сокет BGA-1356 BGA-1356
Интегрированная графика Intel HD Graphics 520 Intel UHD Graphics 620

Производительность

Количество ядер 2 4
Количество потоков 4 8
Частота 2.5 ГГц 1.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.1 ГГц 3.4 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 16x
Скорость шины 4 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов 1.7 млрд -
Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600 DDR4-2400, LPDDR3-2133
Макс. размер 32 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 34.1 ГБ/c 37.5 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 6500U Сайт Intel Core i5 8250U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 12 12
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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