Intel Core i7 6500U против i7 10510U
Что лучше: 2-ядерный Intel Core i7 6500U на 2.5 ГГц или i7 10510U с 4-ядрами на 1.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 10510U
- Появился на 4 года позже чем соперник
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2666
- На 58% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 3.1 ГГц)
- На 7.56 ГБ/c (22%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
277
Core i7 10510U +61%
445
Cinebench R20 (многоядерный)
686
Core i7 10510U +119%
1499
Passmark CPU (одноядерный)
1695
Core i7 10510U +42%
2401
Passmark CPU (многоядерный)
3236
Core i7 10510U +116%
6995
Geekbench 5 (одноядерный)
715
Core i7 10510U +4%
747
Geekbench 5 (многоядерный)
1531
Core i7 10510U +86%
2842
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 сентября 2015
|21 августа 2019
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Skylake
|Comet Lake
|Номер модели
|i7-6500U
|i7-10510U
|Сокет
|BGA-1356
|BGA-1528
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 520
|Intel UHD Graphics 620
Производительность
|Количество ядер
|2
|4
|Количество потоков
|4
|8
|Частота
|2.5 ГГц
|1.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.1 ГГц
|4.9 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|-
|18x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|1.7 млрд
|-
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600
|DDR4-2666, LPDDR3-2133
|Макс. размер
|32 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|34.1 ГБ/c
|41.66 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 6500U
|Сайт Intel Core i7 10510U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|12
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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