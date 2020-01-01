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Intel Core i7 6500U против i7 1065G7

Intel Core i7 6500U
Intel Core i7 6500U
VS
Intel Core i7 1065G7
Intel Core i7 1065G7

Что лучше: 2-ядерный Intel Core i7 6500U на 2.5 ГГц или i7 1065G7 с 4-ядрами на 1.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1065G7 and 6500U
Причины выбрать Intel Core i7 1065G7
  • Появился на 3 года и 11 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 26% выше частота в Turbo Boost (3.9 ГГц против 3.1 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 6500U
686
Core i7 1065G7 +123%
1530
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 6500U
1695
Core i7 1065G7 +47%
2496
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 6500U
3236
Core i7 1065G7 +176%
8943
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 6500U
1531
Core i7 1065G7 +163%
4026

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 6500U и i7 1065G7

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 сентября 2015 1 августа 2019
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Skylake Ice Lake
Номер модели i7-6500U i7-1065G7
Сокет BGA-1356 BGA-1526
Интегрированная графика Intel HD Graphics 520 Intel Iris Plus Graphics G7

Производительность

Количество ядер 2 4
Количество потоков 4 8
Частота 2.5 ГГц 1.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.1 ГГц 3.9 ГГц
Множитель - 13x
Скорость шины 4 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов 1.7 млрд -
Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600 DDR4-3200, LPDDR4-3733
Макс. размер 32 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 34.1 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 6500U Сайт Intel Core i7 1065G7
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 12 -
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512

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Комментарии

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