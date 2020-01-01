Intel Core i7 6700 против AMD Ryzen 5 2600
Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 6700 на 3.4 ГГц или AMD Ryzen 5 2600 с 6-ядрами на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
73
69
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
19
29
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
42
62
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
49
57
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 6700
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel HD Graphics 530
- На 3% выше частота в Turbo Boost (4 ГГц против 3.9 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 2600
- Появился на 3 года позже чем соперник
- Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
- Разблокированный множитель
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 9.61 ГБ/c (28%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Более современный техпроцесс - 12 против 14 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i7 6700 +9%
401
369
Cinebench R20 (многоядерный)
1755
Ryzen 5 2600 +53%
2691
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 6700 +3%
2302
2244
Passmark CPU (многоядерный)
7973
Ryzen 5 2600 +65%
13192
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 6700 +4%
1021
980
Geekbench 5 (многоядерный)
3580
Ryzen 5 2600 +52%
5439
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|1 сентября 2015
|11 сентября 2018
|Цена в момент релиза
|312 долларов
|199 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Skylake
|Zen+
|Номер модели
|i7-6700
|-
|Сокет
|LGA-1151
|AM4
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 530
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|4
|6
|Количество потоков
|8
|12
|Частота
|3.4 ГГц
|3.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4 ГГц
|3.9 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|34x
|34x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.8 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|12 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|-
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2133, DDR3L-1600
|DDR4-2933
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|34.1 ГБ/c
|43.71 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 6700
|Сайт AMD Ryzen 5 2600
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
Опрос
4 (44.4%)
5 (55.6%)
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