Intel Core i7 6700 против i5 6500
Что лучше: Intel Core i7 6700 на 3.4 ГГц (c Turbo Boost до 4.0) или i5 6500 на 3.2 ГГц (c Turbo Boost до 3.6)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
48
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
20
15
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
44
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
37
33
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 6700
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
- На 11% выше частота в Turbo Boost (4 ГГц против 3.6 ГГц)
- На 11% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1007 и 909 баллов
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 6700 +10%
1066
973
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 6700 +45%
4884
3368
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 6700 +8%
2301
2125
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 6700 +43%
8111
5667
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 6700 +11%
1013
913
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 6700 +26%
3953
3144
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 сентября 2015
|1 сентября 2015
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Skylake
|Skylake
|Номер модели
|i7-6700
|i5-6500
|Сокет
|LGA-1151
|LGA-1151
|Интегрированная графика
|HD Graphics 530
|HD Graphics 530
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|4
|Частота
|3.4 ГГц
|3.2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4 ГГц
|3.6 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|34x
|32x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|65 Вт
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 530
|Intel HD Graphics 530
|Boost частота GPU
|1150 МГц
|1050 МГц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2133, DDR3L-1600
|DDR4-2133, DDR3L-1600
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|34.1 ГБ/c
|34.1 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 6700
|Сайт Intel Core i5 6500
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Расширенные инструкции
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
Опрос
22 (62.9%)
13 (37.1%)
Всего проголосовало: 35