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Intel Core i7 6700 против i5 6500

Intel Core i7 6700
VS
Intel Core i5 6500
Intel Core i7 6700
Intel Core i5 6500

Что лучше: Intel Core i7 6700 на 3.4 ГГц (c Turbo Boost до 4.0) или i5 6500 на 3.2 ГГц (c Turbo Boost до 3.6)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 6500 and 6700
Причины выбрать Intel Core i7 6700
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • На 11% выше частота в Turbo Boost (4 ГГц против 3.6 ГГц)
  • На 11% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1007 и 909 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 6700 +10%
1066
Core i5 6500
973
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 6700 +45%
4884
Core i5 6500
3368
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 6700 +8%
2301
Core i5 6500
2125
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 6700 +43%
8111
Core i5 6500
5667
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 6700 +11%
1013
Core i5 6500
913
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 6700 +26%
3953
Core i5 6500
3144
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 6700 и i5 6500

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 сентября 2015 1 сентября 2015
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Skylake Skylake
Номер модели i7-6700 i5-6500
Сокет LGA-1151 LGA-1151
Интегрированная графика HD Graphics 530 HD Graphics 530

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 4
Частота 3.4 ГГц 3.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4 ГГц 3.6 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 34x 32x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт

iGPU

Интегрированная графика Intel HD Graphics 530 Intel HD Graphics 530
Boost частота GPU 1150 МГц 1050 МГц

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2133, DDR3L-1600 DDR4-2133, DDR3L-1600
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 34.1 ГБ/c 34.1 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 6700 Сайт Intel Core i5 6500
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Конкуренты

1. Intel Core i7 12700 и Intel Core i7 6700
2. Intel Core i3 12100F и Intel Core i5 6500

Комментарии

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