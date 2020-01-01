Intel Core i7 6700 против i5 6600K
Что лучше: Intel Core i7 6700 на 3.4 ГГц (c Turbo Boost до 4.0) или i5 6600K на 3.5 ГГц (c Turbo Boost до 3.9)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
73
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
19
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
42
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
49
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 6700
- На 29% ниже чем у Core i5 6600K пиковое энергопотребление – 65 vs 91 Ватт
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
- На 3% выше частота в Turbo Boost (4 ГГц против 3.9 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i7 6700 +3%
401
389
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 6700 +13%
1755
1558
Passmark CPU (одноядерный)
2302
Core i5 6600K +1%
2321
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 6700 +29%
7973
6202
Geekbench 5 (одноядерный)
1021
Core i5 6600K +11%
1137
Geekbench 5 (многоядерный)
3580
Core i5 6600K +4%
3741
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 сентября 2015
|5 августа 2015
|Цена в момент релиза
|312 долларов
|243 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Skylake
|Skylake
|Номер модели
|i7-6700
|i5-6600K
|Сокет
|LGA-1151
|LGA-1151
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 530
|Intel HD Graphics 530
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|4
|Частота
|3.4 ГГц
|3.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4 ГГц
|3.9 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|34x
|35x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|91 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2133, DDR3L-1600
|DDR4-2133, DDR3L-1600
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|34.1 ГБ/c
|34.1 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 6700
|Сайт Intel Core i5 6600K
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
Опрос
0 (0%)
1 (100%)
Всего проголосовало: 1
Конкуренты
- Intel Core i7 6700 или AMD Ryzen 5 3600
- Intel Core i7 6700 или AMD Ryzen 5 2600
- Intel Core i7 6700 или Intel Core i5 9400F
- Intel Core i7 6700 или Intel Core i7 9700
- Intel Core i7 6700 или Intel Core i7 8700
- Intel Core i5 6600K или AMD Ryzen 5 3600
- Intel Core i5 6600K или AMD Ryzen 5 2600X
- Intel Core i5 6600K или Intel Core i7 6700K
- Intel Core i5 6600K или AMD Ryzen 7 2700
- Intel Core i5 6600K или Intel Core i3 8100