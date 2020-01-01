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Intel Core i7 6700 против i7 1065G7

Intel Core i7 6700
Intel Core i7 6700
VS
Intel Core i7 1065G7
Intel Core i7 1065G7

Что лучше: десктопный Intel Core i7 6700 на 3.4 ГГц или ноутбучный i7 1065G7 на 1.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1065G7 and 6700
Причины выбрать Intel Core i7 6700
  • На 3% выше частота в Turbo Boost (4 ГГц против 3.9 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 1065G7
  • На 77% ниже чем у Core i7 6700 пиковое энергопотребление – 15 vs 65 Ватт
  • Появился на 3 года и 11 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 6700 +15%
1755
Core i7 1065G7
1530
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 6700
7973
Core i7 1065G7 +12%
8943
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 6700
1021
Core i7 1065G7 +14%
1166
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 6700
3580
Core i7 1065G7 +12%
4026

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 6700 и i7 1065G7

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 сентября 2015 1 августа 2019
Цена в момент релиза 312 долларов -
Тип Десктопный Для ноутбука
Кодовое имя Skylake Ice Lake
Номер модели i7-6700 i7-1065G7
Сокет LGA-1151 BGA-1526
Интегрированная графика Intel HD Graphics 530 Intel Iris Plus Graphics G7

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 3.4 ГГц 1.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4 ГГц 3.9 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 34x 13x
Скорость шины 8 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 15 Вт
Критическая температура - 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2133, DDR3L-1600 DDR4-3200, LPDDR4-3733
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 34.1 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 6700 Сайт Intel Core i7 1065G7
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 -
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512

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Комментарии

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