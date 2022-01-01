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Intel Core i7 6700HQ против AMD Ryzen 5 5600G

Intel Core i7 6700HQ
VS
AMD Ryzen 5 5600G
Intel Core i7 6700HQ
AMD Ryzen 5 5600G

Что лучше: 4-ядерный ноутбучный Intel Core i7 6700HQ на 2.6 ГГц или десктопный AMD Ryzen 5 5600G с 6-ядрами на 3.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5600G and 6700HQ
Причины выбрать Intel Core i7 6700HQ
  • На 31% ниже чем у Ryzen 5 5600G пиковое энергопотребление – 45 vs 65 Ватт
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600G
  • Появился на 5 лет и 8 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 10 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • На 85% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1493 и 807 баллов
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 26% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 3.5 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 6700HQ
4249
Ryzen 5 5600G +161%
11082
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 6700HQ
1906
Ryzen 5 5600G +66%
3162
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 6700HQ
6491
Ryzen 5 5600G +203%
19670
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 6700HQ
3254
Ryzen 5 5600G +132%
7541
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 6700HQ и AMD Ryzen 5 5600G

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 1 сентября 2015 13 апреля 2021
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Skylake Cezanne
Номер модели i7-6700HQ -
Сокет BGA-1440 AM4
Интегрированная графика HD Graphics 530 Radeon RX Vega 7

Производительность

Количество ядер 4 6
Количество потоков 8 12
Частота 2.6 ГГц 3.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.5 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 26x 39x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 128КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 10.7 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 45-65 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel HD Graphics 530 Radeon RX Vega 7
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU 1050 МГц 1900 МГц
Шейдерные блоки - 448
TMUs - 28
ROPs - 7
TGP - 10-45 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 6700HQ
н/д
Ryzen 5 5600G
1.108 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600 DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 34.1 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 6700HQ Сайт AMD Ryzen 5 5600G
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 24
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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