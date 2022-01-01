Intel Core i7 6700HQ против AMD Ryzen 5 5600G
Что лучше: 4-ядерный ноутбучный Intel Core i7 6700HQ на 2.6 ГГц или десктопный AMD Ryzen 5 5600G с 6-ядрами на 3.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 6700HQ
- На 31% ниже чем у Ryzen 5 5600G пиковое энергопотребление – 45 vs 65 Ватт
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600G
- Появился на 5 лет и 8 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 10 МБ больший объем L3-кэша
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- Разблокированный множитель
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- На 85% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1493 и 807 баллов
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 26% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 3.5 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
905
Ryzen 5 5600G +64%
1485
Cinebench R23 (многоядерный)
4249
Ryzen 5 5600G +161%
11082
Passmark CPU (одноядерный)
1906
Ryzen 5 5600G +66%
3162
Passmark CPU (многоядерный)
6491
Ryzen 5 5600G +203%
19670
Geekbench 5 (одноядерный)
801
Ryzen 5 5600G +85%
1485
Geekbench 5 (многоядерный)
3254
Ryzen 5 5600G +132%
7541
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|1 сентября 2015
|13 апреля 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Skylake
|Cezanne
|Номер модели
|i7-6700HQ
|-
|Сокет
|BGA-1440
|AM4
|Интегрированная графика
|HD Graphics 530
|Radeon RX Vega 7
Производительность
|Количество ядер
|4
|6
|Количество потоков
|8
|12
|Частота
|2.6 ГГц
|3.9 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.5 ГГц
|4.4 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|26x
|39x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|128КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|10.7 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|45-65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 530
|Radeon RX Vega 7
|Частота GPU
|-
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1050 МГц
|1900 МГц
|Шейдерные блоки
|-
|448
|TMUs
|-
|28
|ROPs
|-
|7
|TGP
|-
|10-45 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600
|DDR4-3200
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|34.1 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 6700HQ
|Сайт AMD Ryzen 5 5600G
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|24
|Расширенные инструкции
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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