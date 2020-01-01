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Intel Core i7 6700HQ против AMD Ryzen 7 3700X

Intel Core i7 6700HQ
Intel Core i7 6700HQ
VS
AMD Ryzen 7 3700X
AMD Ryzen 7 3700X

Что лучше: 4-ядерный ноутбучный Intel Core i7 6700HQ на 2.6 ГГц или десктопный AMD Ryzen 7 3700X с 8-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3700X and 6700HQ
Причины выбрать Intel Core i7 6700HQ
  • На 31% ниже чем у Ryzen 7 3700X пиковое энергопотребление – 45 vs 65 Ватт
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel HD Graphics 530
Причины выбрать AMD Ryzen 7 3700X
  • Имеет на 26 МБ больший объем L3-кэша
  • Появился на 3 года и 10 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • На 13.58 ГБ/c (40%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 26% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 3.5 ГГц)
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 6700HQ
1621
Ryzen 7 3700X +196%
4793
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 6700HQ
1910
Ryzen 7 3700X +40%
2667
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 6700HQ
6431
Ryzen 7 3700X +254%
22742
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 6700HQ
3267
Ryzen 7 3700X +159%
8465

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 6700HQ и AMD Ryzen 7 3700X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 1 сентября 2015 7 июля 2019
Цена в момент релиза 378 долларов 329 долларов
Тип Для ноутбука Десктопный
Кодовое имя Skylake Zen 2
Номер модели i7-6700HQ -
Сокет BGA-1440 AM4
Интегрированная графика Intel HD Graphics 530 Нет

Производительность

Количество ядер 4 8
Количество потоков 8 16
Частота 2.6 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.5 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 26x 36x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 128КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 19.2 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600 DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 34.1 ГБ/c 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 6700HQ Сайт AMD Ryzen 7 3700X
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 20
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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