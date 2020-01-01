Intel Core i7 6700HQ против i5 1035G4
Что лучше: Intel Core i7 6700HQ на 2.6 ГГц (c Turbo Boost до 3.5) или i5 1035G4 на 1.1 ГГц (c Turbo Boost до 3.7)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 1035G4
- Появился на 3 года и 11 месяцев позже чем соперник
- На 67% ниже чем у Core i7 6700HQ пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт
- На 21.53 ГБ/c (63%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- На 6% выше частота в Turbo Boost (3.7 ГГц против 3.5 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
357
Core i5 1035G4 +15%
411
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 6700HQ +36%
1621
1191
Passmark CPU (одноядерный)
1910
Core i5 1035G4 +22%
2325
Passmark CPU (многоядерный)
6431
Core i5 1035G4 +25%
8052
Geekbench 5 (одноядерный)
815
Core i5 1035G4 +43%
1166
Geekbench 5 (многоядерный)
3267
Core i5 1035G4 +20%
3910
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 сентября 2015
|1 августа 2019
|Цена в момент релиза
|378 долларов
|-
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Skylake
|Ice Lake
|Номер модели
|i7-6700HQ
|i5-1035G4
|Сокет
|BGA-1440
|BGA-1526
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 530
|Intel Iris Plus Graphics G4
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|2.6 ГГц
|1.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.5 ГГц
|3.7 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|26x
|11x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|128КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600
|DDR4-3200, LPDDR4X-3733
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|34.1 ГБ/c
|55.63 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 6700HQ
|Сайт Intel Core i5 1035G4
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|-
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1
Конкуренты
- Core i7 1065G7 vs Core i7 6700HQ
- Ryzen 7 4800H vs Core i7 6700HQ
- Core i7 10510U vs Core i7 6700HQ
- Core i7 8550U vs Core i7 6700HQ
- Core i5 9300H vs Core i7 6700HQ
- Ryzen 5 4500U vs Core i5 1035G4
- Core i5 10210U vs Core i5 1035G4
- Core i5 1035G7 vs Core i5 1035G4
- Core i7 1165G7 vs Core i5 1035G4
- Core i5 1135G7 vs Core i5 1035G4