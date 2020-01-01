Главная > Сравнения CPU > Core i7 6700HQ vs Core i5 7300HQ

Intel Core i7 6700HQ против i5 7300HQ

Intel Core i7 6700HQ
Intel Core i7 6700HQ
VS
Intel Core i5 7300HQ
Intel Core i5 7300HQ

Что лучше: Intel Core i7 6700HQ на 2.6 ГГц (c Turbo Boost до 3.5) или i5 7300HQ на 2.5 ГГц (c Turbo Boost до 3.5)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7300HQ and 6700HQ
Причины выбрать Intel Core i5 7300HQ
  • Появился на 1 год и 4 месяца позже чем соперник
  • На 3.4 ГБ/c (10%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 6700HQ и i5 7300HQ

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 сентября 2015 3 января 2017
Цена в момент релиза 378 долларов 250 долларов
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Skylake Kaby Lake
Номер модели i7-6700HQ i5-7300HQ
Сокет BGA-1440 BGA-1440
Интегрированная графика Intel HD Graphics 530 Intel HD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 4
Частота 2.6 ГГц 2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.5 ГГц 3.5 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 26x 25x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 128КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 45 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600 DDR4-2400, LPDDR3-2133, DDR3L-1600
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 34.1 ГБ/c 37.5 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 6700HQ Сайт Intel Core i5 7300HQ
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
2 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 2

Конкуренты

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i5 7300HQ или i7 6700HQ?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях