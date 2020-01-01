Что лучше: Intel Core i7 6700HQ на 2.6 ГГц (c Turbo Boost до 3.5) или i5 7300HQ на 2.5 ГГц (c Turbo Boost до 3.5)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.