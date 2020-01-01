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Intel Core i7 6700HQ против i5 8300H

Intel Core i7 6700HQ
Intel Core i7 6700HQ
VS
Intel Core i5 8300H
Intel Core i5 8300H

Что лучше: Intel Core i7 6700HQ на 2.6 ГГц (c Turbo Boost до 3.5) или i5 8300H на 2.3 ГГц (c Turbo Boost до 4.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 8300H and 6700HQ
Причины выбрать Intel Core i5 8300H
  • Появился на 2 года и 7 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • На 7.7 ГБ/c (23%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 14% выше частота в Turbo Boost (4 ГГц против 3.5 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 6700HQ
1910
Core i5 8300H +21%
2320
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 6700HQ
6431
Core i5 8300H +16%
7456
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 6700HQ и i5 8300H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 сентября 2015 3 апреля 2018
Цена в момент релиза 378 долларов -
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Skylake Coffee Lake
Номер модели i7-6700HQ i5-8300H
Сокет BGA-1440 BGA-1440
Интегрированная графика Intel HD Graphics 530 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 2.6 ГГц 2.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.5 ГГц 4 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 26x 23x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 128КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 45 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600 DDR4-2666, LPDDR3-2133
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 34.1 ГБ/c 41.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 6700HQ Сайт Intel Core i5 8300H
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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