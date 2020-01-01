Intel Core i7 6700HQ против i5 9300H
Что лучше: Intel Core i7 6700HQ на 2.6 ГГц (c Turbo Boost до 3.5) или i5 9300H на 2.4 ГГц (c Turbo Boost до 4.1)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 9300H
- Появился на 3 года и 8 месяцев позже чем соперник
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
- На 17% выше частота в Turbo Boost (4.1 ГГц против 3.5 ГГц)
- На 7.7 ГБ/c (23%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
357
Core i5 9300H +15%
410
Cinebench R20 (многоядерный)
1621
Core i5 9300H +10%
1789
Passmark CPU (одноядерный)
1910
Core i5 9300H +26%
2407
Passmark CPU (многоядерный)
6431
Core i5 9300H +22%
7875
Geekbench 5 (одноядерный)
815
Core i5 9300H +26%
1028
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 6700HQ +2%
3267
3197
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 сентября 2015
|23 апреля 2019
|Цена в момент релиза
|378 долларов
|-
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Skylake
|Coffee Lake
|Номер модели
|i7-6700HQ
|i5-9300H
|Сокет
|BGA-1440
|BGA-1440
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 530
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|2.6 ГГц
|2.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.5 ГГц
|4.1 ГГц
|Множитель
|26x
|-
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|128КБ (на ядро)
|128КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|45 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600
|DDR4-2666, LPDDR3-2133
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|34.1 ГБ/c
|41.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 6700HQ
|Сайт Intel Core i5 9300H
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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