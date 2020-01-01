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Intel Core i7 6700HQ против i5 9400F

Intel Core i7 6700HQ
Intel Core i7 6700HQ
VS
Intel Core i5 9400F
Intel Core i5 9400F

Что лучше: 4-ядерный ноутбучный Intel Core i7 6700HQ на 2.6 ГГц или десктопный i5 9400F с 6-ядрами на 2.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 9400F and 6700HQ
Причины выбрать Intel Core i7 6700HQ
  • На 31% ниже чем у Core i5 9400F пиковое энергопотребление – 45 vs 65 Ватт
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel HD Graphics 530
Причины выбрать Intel Core i5 9400F
  • Появился на 3 года и 4 месяца позже чем соперник
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 3 МБ больший объем L3-кэша
  • На 17% выше частота в Turbo Boost (4.1 ГГц против 3.5 ГГц)
  • На 7.5 ГБ/c (22%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 6700HQ
1621
Core i5 9400F +45%
2346
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 6700HQ
1910
Core i5 9400F +28%
2450
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 6700HQ
6431
Core i5 9400F +47%
9470
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 6700HQ
3267
Core i5 9400F +32%
4317

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 6700HQ и i5 9400F

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 сентября 2015 7 января 2019
Цена в момент релиза 378 долларов 189 долларов
Тип Для ноутбука Десктопный
Кодовое имя Skylake Coffee Lake
Номер модели i7-6700HQ i5-9400F
Сокет BGA-1440 LGA-1151
Интегрированная графика Intel HD Graphics 530 Нет

Производительность

Количество ядер 4 6
Количество потоков 8 6
Частота 2.6 ГГц 2.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.5 ГГц 4.1 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 26x 29x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 128КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 9МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600 DDR4-2666
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 34.1 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 6700HQ Сайт Intel Core i5 9400F
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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