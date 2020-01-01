Intel Core i7 6700HQ против i7 10510U
Что лучше: Intel Core i7 6700HQ на 2.6 ГГц (c Turbo Boost до 3.5) или i7 10510U на 1.8 ГГц (c Turbo Boost до 4.9)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 10510U
- Появился на 4 года позже чем соперник
- На 67% ниже чем у Core i7 6700HQ пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт
- На 40% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 3.5 ГГц)
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
- На 7.56 ГБ/c (22%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
357
Core i7 10510U +25%
445
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 6700HQ +8%
1621
1499
Passmark CPU (одноядерный)
1910
Core i7 10510U +26%
2401
Passmark CPU (многоядерный)
6431
Core i7 10510U +9%
6995
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 6700HQ +9%
815
747
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 6700HQ +15%
3267
2842
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 сентября 2015
|21 августа 2019
|Цена в момент релиза
|378 долларов
|-
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Skylake
|Comet Lake
|Номер модели
|i7-6700HQ
|i7-10510U
|Сокет
|BGA-1440
|BGA-1528
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 530
|Intel UHD Graphics 620
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|2.6 ГГц
|1.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.5 ГГц
|4.9 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|26x
|18x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|128КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600
|DDR4-2666, LPDDR3-2133
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|34.1 ГБ/c
|41.66 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 6700HQ
|Сайт Intel Core i7 10510U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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