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Intel Core i7 6700HQ против i7 10700

Intel Core i7 6700HQ
Intel Core i7 6700HQ
VS
Intel Core i7 10700
Intel Core i7 10700

Что лучше: 4-ядерный ноутбучный Intel Core i7 6700HQ на 2.6 ГГц или десктопный i7 10700 с 8-ядрами на 2.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10700 and 6700HQ
Причины выбрать Intel Core i7 6700HQ
  • На 31% ниже чем у Core i7 10700 пиковое энергопотребление – 45 vs 65 Ватт
Причины выбрать Intel Core i7 10700
  • Появился на 4 года и 8 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 10 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
  • На 37% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 3.5 ГГц)
  • На 11.7 ГБ/c (34%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 6700HQ
1621
Core i7 10700 +198%
4833
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 6700HQ
3267
Core i7 10700 +147%
8067

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 6700HQ и i7 10700

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 сентября 2015 1 мая 2020
Цена в момент релиза 378 долларов 323 долларов
Тип Для ноутбука Десктопный
Кодовое имя Skylake Comet Lake
Номер модели i7-6700HQ i7-10700
Сокет BGA-1440 BGA-1200
Интегрированная графика Intel HD Graphics 530 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 4 8
Количество потоков 8 16
Частота 2.6 ГГц 2.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.5 ГГц 4.8 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 26x -
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 128КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600 DDR4-2933
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 34.1 ГБ/c 45.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 6700HQ Сайт Intel Core i7 10700
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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