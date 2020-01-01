Главная > Сравнения CPU > Core i7 6700K vs Ryzen 5 2600X

Intel Core i7 6700K против AMD Ryzen 5 2600X

Intel Core i7 6700K
Intel Core i7 6700K
VS
AMD Ryzen 5 2600X
AMD Ryzen 5 2600X

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 6700K на 4 ГГц или AMD Ryzen 5 2600X с 6-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 2600X and 6700K
Причины выбрать Intel Core i7 6700K
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel HD Graphics 530
  • На 4% ниже чем у Ryzen 5 2600X пиковое энергопотребление – 91 vs 95 Ватт
Причины выбрать AMD Ryzen 5 2600X
  • Появился на 2 года и 9 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 9.61 ГБ/c (28%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Более современный техпроцесс - 12 против 14 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 6700K
2047
Ryzen 5 2600X +48%
3035
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 6700K
8896
Ryzen 5 2600X +56%
13885
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 6700K +11%
1152
Ryzen 5 2600X
1035
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 6700K
4598
Ryzen 5 2600X +25%
5738

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 6700K и AMD Ryzen 5 2600X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 5 августа 2015 19 апреля 2018
Цена в момент релиза 350 долларов 229 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Skylake Zen+
Номер модели i7-6700K -
Сокет LGA-1151 AM4
Интегрированная графика Intel HD Graphics 530 Нет

Производительность

Количество ядер 4 6
Количество потоков 8 12
Частота 4 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 40x 36x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов 1.75 млрд 4.8 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 12 нанометров
Энергопотребление (TDP) 91 Вт 95 Вт
Критическая температура - 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2133, DDR3L-1600 DDR4-2933
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 34.1 ГБ/c 43.71 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 6700K Сайт AMD Ryzen 5 2600X
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 20
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
1 (100%)
Всего проголосовало: 1

Конкуренты

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 5 2600X или Intel Core i7 6700K?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях