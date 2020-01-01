Intel Core i7 6700K против AMD Ryzen 5 3600XT
Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 6700K на 4 ГГц или AMD Ryzen 5 3600XT с 6-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 6700K
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel HD Graphics 530
- На 4% ниже чем у Ryzen 5 3600XT пиковое энергопотребление – 91 vs 95 Ватт
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3600XT
- Появился на 5 лет позже чем соперник
- Имеет на 24 МБ больший объем L3-кэша
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 13.58 ГБ/c (40%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 7% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4.2 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
418
Ryzen 5 3600XT +20%
501
Cinebench R20 (многоядерный)
2047
Ryzen 5 3600XT +95%
3984
Passmark CPU (одноядерный)
2483
Ryzen 5 3600XT +13%
2794
Passmark CPU (многоядерный)
8896
Ryzen 5 3600XT +112%
18833
Geekbench 5 (одноядерный)
1152
Ryzen 5 3600XT +13%
1299
Geekbench 5 (многоядерный)
4598
Ryzen 5 3600XT +55%
7141
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|5 августа 2015
|7 июля 2020
|Цена в момент релиза
|350 долларов
|249 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Skylake
|Zen 2
|Номер модели
|i7-6700K
|-
|Сокет
|LGA-1151
|AM4
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 530
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|4
|6
|Количество потоков
|8
|12
|Частота
|4 ГГц
|3.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.2 ГГц
|4.5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|40x
|36x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|32МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|1.75 млрд
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|91 Вт
|95 Вт
|Критическая температура
|-
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2133, DDR3L-1600
|DDR4-3200
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|34.1 ГБ/c
|47.68 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 6700K
|Сайт AMD Ryzen 5 3600XT
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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