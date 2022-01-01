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Intel Core i7 6700K против AMD Ryzen 5 5600X

Intel Core i7 6700K
VS
AMD Ryzen 5 5600X
Intel Core i7 6700K
AMD Ryzen 5 5600X

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 6700K на 4.0 ГГц или AMD Ryzen 5 5600X с 6-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5600X and 6700K
Причины выбрать Intel Core i7 6700K
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel HD Graphics 530
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600X
  • Появился на 5 лет и 3 месяца позже чем соперник
  • Имеет на 24 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 48% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1627 и 1097 баллов
  • На 29% ниже чем у Core i7 6700K пиковое энергопотребление – 65 vs 91 Ватт
  • На 13.58 ГБ/c (40%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 10% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.2 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 6700K
1137
Ryzen 5 5600X +36%
1552
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 6700K
5659
Ryzen 5 5600X +111%
11937
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 6700K
2538
Ryzen 5 5600X +33%
3386
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 6700K
8965
Ryzen 5 5600X +148%
22194
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 6700K
1107
Ryzen 5 5600X +47%
1632
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 6700K
4338
Ryzen 5 5600X +90%
8222
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 6700K и AMD Ryzen 5 5600X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 5 августа 2015 8 октября 2020
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Skylake Vermeer
Номер модели i7-6700K -
Сокет LGA-1151 AM4
Интегрированная графика HD Graphics 530 Нет

Производительность

Количество ядер 4 6
Количество потоков 8 12
Частота 4.0 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц 4.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 40x 37x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов 1.75 млрд -
Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 91 Вт 65 Вт
Критическая температура - 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel HD Graphics 530 -
Boost частота GPU 1150 МГц -

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2133, DDR3L-1600 DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 34.1 ГБ/c 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 6700K Сайт AMD Ryzen 5 5600X
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 20
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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