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Intel Core i7 6700K против AMD Ryzen 7 2700

Intel Core i7 6700K
Intel Core i7 6700K
VS
AMD Ryzen 7 2700
AMD Ryzen 7 2700

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 6700K на 4 ГГц или AMD Ryzen 7 2700 с 8-ядрами на 3.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 2700 and 6700K
Причины выбрать Intel Core i7 6700K
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel HD Graphics 530
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 4.1 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 2700
  • Появился на 2 года и 9 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • На 29% ниже чем у Core i7 6700K пиковое энергопотребление – 65 vs 91 Ватт
  • На 9.61 ГБ/c (28%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Более современный техпроцесс - 12 против 14 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 6700K
2047
Ryzen 7 2700 +66%
3395
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 6700K +14%
2483
Ryzen 7 2700
2181
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 6700K
8896
Ryzen 7 2700 +74%
15502
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 6700K +23%
1152
Ryzen 7 2700
937
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 6700K
4598
Ryzen 7 2700 +38%
6354

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 6700K и AMD Ryzen 7 2700

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 5 августа 2015 19 апреля 2018
Цена в момент релиза 350 долларов 299 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Skylake Zen+
Номер модели i7-6700K -
Сокет LGA-1151 AM4
Интегрированная графика Intel HD Graphics 530 Нет

Производительность

Количество ядер 4 8
Количество потоков 8 16
Частота 4 ГГц 3.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц 4.1 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 40x 36x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов 1.75 млрд 4.8 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 12 нанометров
Энергопотребление (TDP) 91 Вт 65 Вт
Критическая температура - 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2133, DDR3L-1600 DDR4-2933
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 34.1 ГБ/c 43.71 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 6700K Сайт AMD Ryzen 7 2700
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 20
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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