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Intel Core i7 6700K против i3 10100F

Intel Core i7 6700K
VS
Intel Core i3 10100F
Intel Core i7 6700K
Intel Core i3 10100F

Что лучше: Intel Core i7 6700K на 4.0 ГГц (c Turbo Boost до 4.2) или i3 10100F на 3.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.3)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10100F and 6700K
Причины выбрать Intel Core i7 6700K
  • Разблокированный множитель
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel HD Graphics 530
Причины выбрать Intel Core i3 10100F
  • Появился на 5 лет и 3 месяца позже чем соперник
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • На 29% ниже чем у Core i7 6700K пиковое энергопотребление – 65 vs 91 Ватт
  • На 7.5 ГБ/c (22%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 4.2 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 6700K и i3 10100F

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 5 августа 2015 10 октября 2020
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Skylake Comet Lake
Номер модели i7-6700K i3-10100F
Сокет LGA-1151 LGA-1200
Интегрированная графика HD Graphics 530 Нет

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 4.0 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц 4.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 40x 36x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов 1.75 млрд -
Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 91 Вт 65 Вт
Критическая температура - 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel HD Graphics 530 -
Boost частота GPU 1150 МГц -

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2133, DDR3L-1600 DDR4-2666
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 34.1 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 6700K Сайт Intel Core i3 10100F
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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