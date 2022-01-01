Intel Core i7 6700K против i3 10100F
Что лучше: Intel Core i7 6700K на 4.0 ГГц (c Turbo Boost до 4.2) или i3 10100F на 3.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.3)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 6700K
- Разблокированный множитель
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel HD Graphics 530
Причины выбрать Intel Core i3 10100F
- Появился на 5 лет и 3 месяца позже чем соперник
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
- На 29% ниже чем у Core i7 6700K пиковое энергопотребление – 65 vs 91 Ватт
- На 7.5 ГБ/c (22%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 2% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 4.2 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1137
Core i3 10100F +1%
1146
Cinebench R23 (многоядерный)
5659
5657
Passmark CPU (одноядерный)
2538
Core i3 10100F +3%
2609
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 6700K +1%
8965
8911
Geekbench 5 (одноядерный)
1107
1111
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 6700K +4%
4338
4188
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|5 августа 2015
|10 октября 2020
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Skylake
|Comet Lake
|Номер модели
|i7-6700K
|i3-10100F
|Сокет
|LGA-1151
|LGA-1200
|Интегрированная графика
|HD Graphics 530
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|4.0 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.2 ГГц
|4.3 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|40x
|36x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|1.75 млрд
|-
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|91 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|-
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 530
|-
|Boost частота GPU
|1150 МГц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2133, DDR3L-1600
|DDR4-2666
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|34.1 ГБ/c
|41.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 6700K
|Сайт Intel Core i3 10100F
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Расширенные инструкции
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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