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Intel Core i7 6700K против i3 8100

Intel Core i7 6700K
Intel Core i7 6700K
VS
Intel Core i3 8100
Intel Core i3 8100

Что лучше: Intel Core i7 6700K на 4 ГГц (c Turbo Boost до 4.2) или i3 8100 на 3.6 ГГц (c Turbo Boost до 0.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 8100 and 6700K
Причины выбрать Intel Core i7 6700K
  • Разблокированный множитель
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать Intel Core i3 8100
  • Появился на 2 года и 2 месяца позже чем соперник
  • На 29% ниже чем у Core i7 6700K пиковое энергопотребление – 65 vs 91 Ватт
  • На 3.4 ГБ/c (10%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 6700K +43%
2047
Core i3 8100
1434
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 6700K +11%
2483
Core i3 8100
2227
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 6700K +45%
8896
Core i3 8100
6126
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 6700K +17%
1152
Core i3 8100
985
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 6700K +41%
4598
Core i3 8100
3254

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 6700K и i3 8100

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 5 августа 2015 5 октября 2017
Цена в момент релиза 350 долларов 117 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Skylake Coffee Lake
Номер модели i7-6700K i3-8100
Сокет LGA-1151 LGA-1151
Интегрированная графика Intel HD Graphics 530 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 4
Частота 4 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц -
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 40x 28x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов 1.75 млрд -
Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 91 Вт 65 Вт
Критическая температура - 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2133, DDR3L-1600 DDR4-2400
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 34.1 ГБ/c 37.5 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 6700K Сайт Intel Core i3 8100
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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