Что лучше: десктопный Intel Core i7 6700K на 4 ГГц или ноутбучный i5 1035G1 на 1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.