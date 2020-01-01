Intel Core i7 6700K против i5 10600K
Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 6700K на 4 ГГц или i5 10600K с 6-ядрами на 4.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 6700K
- На 27% ниже чем у Core i5 10600K пиковое энергопотребление – 91 vs 125 Ватт
Причины выбрать Intel Core i5 10600K
- Появился на 4 года и 9 месяцев позже чем соперник
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- На 7.5 ГБ/c (22%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 14% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.2 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
418
Core i5 10600K +20%
500
Cinebench R20 (многоядерный)
2047
Core i5 10600K +74%
3553
Passmark CPU (одноядерный)
2483
Core i5 10600K +17%
2907
Passmark CPU (многоядерный)
8896
Core i5 10600K +62%
14376
Geekbench 5 (одноядерный)
1152
Core i5 10600K +14%
1310
Geekbench 5 (многоядерный)
4598
Core i5 10600K +47%
6757
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|5 августа 2015
|1 мая 2020
|Цена в момент релиза
|350 долларов
|262 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Skylake
|Comet Lake
|Номер модели
|i7-6700K
|i5-10600K
|Сокет
|LGA-1151
|BGA-1200
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 530
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|4
|6
|Количество потоков
|8
|12
|Частота
|4 ГГц
|4.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.2 ГГц
|4.8 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|40x
|41x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|1.75 млрд
|-
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|91 Вт
|125 Вт
|Критическая температура
|-
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2133, DDR3L-1600
|DDR4-2666
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|34.1 ГБ/c
|41.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 6700K
|Сайт Intel Core i5 10600K
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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