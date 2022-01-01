Intel Core i7 6700K против i5 12400F
Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 6700K на 4.0 ГГц или i5 12400F с 6-ядрами на 2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 6700K
- Разблокированный множитель
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel HD Graphics 530
Причины выбрать Intel Core i5 12400F
- Появился на 6 лет и 6 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 10 МБ больший объем L3-кэша
- На 42.7 ГБ/c (125%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 54% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1684 и 1097 баллов
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- На 29% ниже чем у Core i7 6700K пиковое энергопотребление – 65 vs 91 Ватт
- На 5% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4.2 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1137
Core i5 12400F +51%
1720
Cinebench R23 (многоядерный)
5659
Core i5 12400F +113%
12048
Passmark CPU (одноядерный)
2538
Core i5 12400F +41%
3574
Passmark CPU (многоядерный)
8965
Core i5 12400F +120%
19702
Geekbench 5 (одноядерный)
1107
Core i5 12400F +52%
1686
Geekbench 5 (многоядерный)
4338
Core i5 12400F +92%
8311
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|5 августа 2015
|4 января 2022
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Skylake
|Alder Lake-S
|Номер модели
|i7-6700K
|i5-12400F
|Сокет
|LGA-1151
|LGA-1700
|Интегрированная графика
|HD Graphics 530
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|4
|6
|Количество потоков
|8
|12
|Частота
|4.0 ГГц
|2.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.2 ГГц
|4.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|40x
|25x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|18МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|1.75 млрд
|-
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|91 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|-
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 530
|-
|Boost частота GPU
|1150 МГц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2133, DDR3L-1600
|DDR5-4800, DDR4-3200
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|34.1 ГБ/c
|76.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 6700K
|Сайт Intel Core i5 12400F
|Версия PCI Express
|3.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
|Расширенные инструкции
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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