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Intel Core i7 6700K против i5 12400F

Intel Core i7 6700K
VS
Intel Core i5 12400F
Intel Core i7 6700K
Intel Core i5 12400F

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 6700K на 4.0 ГГц или i5 12400F с 6-ядрами на 2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12400F and 6700K
Причины выбрать Intel Core i7 6700K
  • Разблокированный множитель
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel HD Graphics 530
Причины выбрать Intel Core i5 12400F
  • Появился на 6 лет и 6 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 10 МБ больший объем L3-кэша
  • На 42.7 ГБ/c (125%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 54% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1684 и 1097 баллов
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 29% ниже чем у Core i7 6700K пиковое энергопотребление – 65 vs 91 Ватт
  • На 5% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4.2 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 6700K
1137
Core i5 12400F +51%
1720
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 6700K
5659
Core i5 12400F +113%
12048
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 6700K
2538
Core i5 12400F +41%
3574
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 6700K
8965
Core i5 12400F +120%
19702
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 6700K
1107
Core i5 12400F +52%
1686
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 6700K
4338
Core i5 12400F +92%
8311
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 6700K и i5 12400F

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 5 августа 2015 4 января 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Skylake Alder Lake-S
Номер модели i7-6700K i5-12400F
Сокет LGA-1151 LGA-1700
Интегрированная графика HD Graphics 530 Нет

Производительность

Количество ядер 4 6
Количество потоков 8 12
Частота 4.0 ГГц 2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 40x 25x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 18МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов 1.75 млрд -
Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 91 Вт 65 Вт
Критическая температура - 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel HD Graphics 530 -
Boost частота GPU 1150 МГц -

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2133, DDR3L-1600 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 34.1 ГБ/c 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 6700K Сайт Intel Core i5 12400F
Версия PCI Express 3.0 5.0
Макс. PCI Express линий 16 20
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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