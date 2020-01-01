Intel Core i7 6700K против i5 7300HQ
Что лучше: десктопный Intel Core i7 6700K на 4 ГГц или ноутбучный i5 7300HQ на 2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 6700K
- Разблокированный множитель
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
- На 20% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 3.5 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 7300HQ
- На 51% ниже чем у Core i7 6700K пиковое энергопотребление – 45 vs 91 Ватт
- Появился на 1 год и 5 месяцев позже чем соперник
- На 3.4 ГБ/c (10%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
418
Cinebench R20 (многоядерный)
2047
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 6700K +27%
2483
1955
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 6700K +76%
8896
5042
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 6700K +31%
1152
878
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 6700K +65%
4598
2793
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|5 августа 2015
|3 января 2017
|Цена в момент релиза
|350 долларов
|250 долларов
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Skylake
|Kaby Lake
|Номер модели
|i7-6700K
|i5-7300HQ
|Сокет
|LGA-1151
|BGA-1440
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 530
|Intel HD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|4
|Частота
|4 ГГц
|2.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.2 ГГц
|3.5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|40x
|25x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|1.75 млрд
|-
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|91 Вт
|45 Вт
|Критическая температура
|-
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2133, DDR3L-1600
|DDR4-2400, LPDDR3-2133, DDR3L-1600
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|34.1 ГБ/c
|37.5 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 6700K
|Сайт Intel Core i5 7300HQ
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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