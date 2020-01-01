Что лучше: Intel Core i7 6700K на 4 ГГц (c Turbo Boost до 4.2) или i5 7500 на 3.4 ГГц (c Turbo Boost до 3.8)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.