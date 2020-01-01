Intel Core i7 6700K против i5 7600K
Что лучше: Intel Core i7 6700K на 4 ГГц (c Turbo Boost до 4.2) или i5 7600K на 3.8 ГГц (c Turbo Boost до 4.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 6700K
- Разблокированный множитель
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать Intel Core i5 7600K
- Появился на 1 год и 5 месяцев позже чем соперник
- На 1.66 ГБ/c (5%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
418
Core i5 7600K +2%
427
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 6700K +31%
2047
1568
Passmark CPU (одноядерный)
2483
Core i5 7600K +2%
2534
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 6700K +32%
8896
6735
Geekbench 5 (одноядерный)
1152
Core i5 7600K +8%
1247
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 6700K +10%
4598
4171
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|5 августа 2015
|3 января 2017
|Цена в момент релиза
|350 долларов
|243 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Skylake
|Kaby Lake
|Номер модели
|i7-6700K
|i5-7600K
|Сокет
|LGA-1151
|LGA-1151
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 530
|Intel HD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|4
|Частота
|4 ГГц
|3.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.2 ГГц
|4.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|40x
|38x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|1.75 млрд
|-
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|91 Вт
|91 Вт
|Критическая температура
|-
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2133, DDR3L-1600
|DDR4-2400, DDR3L-1600
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|34.1 ГБ/c
|35.76 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 6700K
|Сайт Intel Core i5 7600K
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
Опрос
1 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 1
Конкуренты
- Core i7 10750H против Core i7 6700K
- Core i7 10700K против Core i7 6700K
- Core i9 9900K против Core i7 6700K
- Core i3 8100 против Core i7 6700K
- Core i7 9700K против Core i7 6700K
- Ryzen 7 3700X против Core i5 7600K
- Ryzen 5 3600XT против Core i5 7600K
- Core i5 9400F против Core i5 7600K
- Core i5 9600K против Core i5 7600K
- Core i3 9100F против Core i5 7600K