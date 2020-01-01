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Intel Core i7 6700K против i5 8300H

Intel Core i7 6700K
Intel Core i7 6700K
VS
Intel Core i5 8300H
Intel Core i5 8300H

Что лучше: десктопный Intel Core i7 6700K на 4 ГГц или ноутбучный i5 8300H на 2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 8300H and 6700K
Причины выбрать Intel Core i7 6700K
  • Разблокированный множитель
  • На 5% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 4 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 8300H
  • Появился на 2 года и 8 месяцев позже чем соперник
  • На 51% ниже чем у Core i7 6700K пиковое энергопотребление – 45 vs 91 Ватт
  • На 7.7 ГБ/c (23%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 6700K +22%
2047
Core i5 8300H
1677
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 6700K +19%
8896
Core i5 8300H
7456
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 6700K +36%
4598
Core i5 8300H
3390

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 6700K и i5 8300H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 5 августа 2015 3 апреля 2018
Цена в момент релиза 350 долларов -
Тип Десктопный Для ноутбука
Кодовое имя Skylake Coffee Lake
Номер модели i7-6700K i5-8300H
Сокет LGA-1151 BGA-1440
Интегрированная графика Intel HD Graphics 530 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 4 ГГц 2.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц 4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 40x 23x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов 1.75 млрд -
Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 91 Вт 45 Вт
Критическая температура - 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2133, DDR3L-1600 DDR4-2666, LPDDR3-2133
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 34.1 ГБ/c 41.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 6700K Сайт Intel Core i5 8300H
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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