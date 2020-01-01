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Intel Core i7 6700K против i5 9600K

Intel Core i7 6700K
Intel Core i7 6700K
VS
Intel Core i5 9600K
Intel Core i5 9600K

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 6700K на 4 ГГц или i5 9600K с 6-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 9600K and 6700K
Причины выбрать Intel Core i7 6700K
  • На 4% ниже чем у Core i5 9600K пиковое энергопотребление – 91 vs 95 Ватт
Причины выбрать Intel Core i5 9600K
  • Появился на 3 года и 2 месяца позже чем соперник
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 7.5 ГБ/c (22%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 10% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.2 ГГц)
  • Имеет на 1 МБ больший объем L3-кэша

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 6700K
2047
Core i5 9600K +27%
2593
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 6700K
2483
Core i5 9600K +10%
2736
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 6700K
8896
Core i5 9600K +22%
10850
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 6700K
4598
Core i5 9600K +19%
5451

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 6700K и i5 9600K

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 5 августа 2015 8 октября 2018
Цена в момент релиза 350 долларов 263 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Skylake Coffee Lake
Номер модели i7-6700K i5-9600K
Сокет LGA-1151 LGA-1151
Интегрированная графика Intel HD Graphics 530 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 4 6
Количество потоков 8 6
Частота 4 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц 4.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 40x 37x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 9МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов 1.75 млрд -
Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 91 Вт 95 Вт
Критическая температура - 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2133, DDR3L-1600 DDR4-2666
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 34.1 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 6700K Сайт Intel Core i5 9600K
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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