Что лучше: десктопный Intel Core i7 6700K на 4 ГГц или ноутбучный i7 1065G7 на 1.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.