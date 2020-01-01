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Intel Core i7 6700K против i7 10750H

Intel Core i7 6700K
Intel Core i7 6700K
VS
Intel Core i7 10750H
Intel Core i7 10750H

Что лучше: 4-ядерный десктопный Intel Core i7 6700K на 4 ГГц или ноутбучный i7 10750H с 6-ядрами на 2.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10750H and 6700K
Причины выбрать Intel Core i7 6700K
  • Разблокированный множитель
Причины выбрать Intel Core i7 10750H
  • Появился на 4 года и 8 месяцев позже чем соперник
  • На 51% ниже чем у Core i7 6700K пиковое энергопотребление – 45 vs 91 Ватт
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • На 11.7 ГБ/c (34%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 19% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.2 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 6700K
2047
Core i7 10750H +32%
2694
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 6700K
2483
Core i7 10750H +10%
2732
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 6700K
8896
Core i7 10750H +42%
12655
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 6700K
4598
Core i7 10750H +17%
5374

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 6700K и i7 10750H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 5 августа 2015 2 апреля 2020
Цена в момент релиза 350 долларов -
Тип Десктопный Для ноутбука
Кодовое имя Skylake Comet Lake
Номер модели i7-6700K i7-10750H
Сокет LGA-1151 BGA-1440
Интегрированная графика Intel HD Graphics 530 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 4 6
Количество потоков 8 12
Частота 4 ГГц 2.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц 5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 40x 26x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) -
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) -
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов 1.75 млрд -
Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 91 Вт 45 Вт

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2133, DDR3L-1600 DDR4-2933
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 34.1 ГБ/c 45.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 6700K Сайт Intel Core i7 10750H
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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