Intel Core i7 6700K против i7 10750H
Что лучше: 4-ядерный десктопный Intel Core i7 6700K на 4 ГГц или ноутбучный i7 10750H с 6-ядрами на 2.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 6700K
- Разблокированный множитель
Причины выбрать Intel Core i7 10750H
- Появился на 4 года и 8 месяцев позже чем соперник
- На 51% ниже чем у Core i7 6700K пиковое энергопотребление – 45 vs 91 Ватт
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- На 11.7 ГБ/c (34%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 19% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.2 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
418
Core i7 10750H +15%
479
Cinebench R20 (многоядерный)
2047
Core i7 10750H +32%
2694
Passmark CPU (одноядерный)
2483
Core i7 10750H +10%
2732
Passmark CPU (многоядерный)
8896
Core i7 10750H +42%
12655
Geekbench 5 (одноядерный)
1152
Core i7 10750H +5%
1209
Geekbench 5 (многоядерный)
4598
Core i7 10750H +17%
5374
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|5 августа 2015
|2 апреля 2020
|Цена в момент релиза
|350 долларов
|-
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Skylake
|Comet Lake
|Номер модели
|i7-6700K
|i7-10750H
|Сокет
|LGA-1151
|BGA-1440
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 530
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|4
|6
|Количество потоков
|8
|12
|Частота
|4 ГГц
|2.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.2 ГГц
|5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|40x
|26x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|-
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|-
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|1.75 млрд
|-
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|91 Вт
|45 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2133, DDR3L-1600
|DDR4-2933
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|34.1 ГБ/c
|45.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 6700K
|Сайт Intel Core i7 10750H
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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