Intel Core i7 6700K против i7 12700K
Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 6700K на 4.0 ГГц или i7 12700K с 12-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
100
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 6700K
- На 27% ниже чем у Core i7 12700K пиковое энергопотребление – 91 vs 125 Ватт
Причины выбрать Intel Core i7 12700K
- Появился на 6 лет и 3 месяца позже чем соперник
- Имеет на 17 МБ больший объем L3-кэша
- Имеет на 8 физических ядер больше
- На 42.7 ГБ/c (125%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
- На 76% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1936 и 1097 баллов
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- На 19% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.2 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1137
Core i7 12700K +71%
1939
Cinebench R23 (многоядерный)
5659
Core i7 12700K +306%
22992
Passmark CPU (одноядерный)
2538
Core i7 12700K +59%
4046
Passmark CPU (многоядерный)
8965
Core i7 12700K +270%
33206
Geekbench 5 (одноядерный)
1107
Core i7 12700K +75%
1937
Geekbench 5 (многоядерный)
4338
Core i7 12700K +223%
14002
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|5 августа 2015
|27 октября 2021
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Skylake
|Alder Lake-S
|Номер модели
|i7-6700K
|i7-12700K
|Сокет
|LGA-1151
|LGA-1700
|Интегрированная графика
|HD Graphics 530
|UHD Graphics 770
Производительность
|Количество ядер
|4
|12
|Количество потоков
|8
|20
|Частота
|4.0 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.2 ГГц
|5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|40x
|36x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|12МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|25МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|1.75 млрд
|-
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|91 Вт
|125 Вт
|Критическая температура
|-
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 530
|Intel UHD Graphics 770
|Частота GPU
|-
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1150 МГц
|1500 МГц
|Шейдерные блоки
|-
|256
|TMUs
|-
|16
|ROPs
|-
|8
|Вычислительные блоки
|-
|32
|TGP
|-
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2133, DDR3L-1600
|DDR5-4800, DDR4-3200
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|34.1 ГБ/c
|76.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 6700K
|Сайт Intel Core i7 12700K
|Версия PCI Express
|3.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
|Расширенные инструкции
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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