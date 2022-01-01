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Intel Core i7 6700K против i7 12700K

Intel Core i7 6700K
VS
Intel Core i7 12700K
Intel Core i7 6700K
Intel Core i7 12700K

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 6700K на 4.0 ГГц или i7 12700K с 12-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12700K and 6700K
Причины выбрать Intel Core i7 6700K
  • На 27% ниже чем у Core i7 12700K пиковое энергопотребление – 91 vs 125 Ватт
Причины выбрать Intel Core i7 12700K
  • Появился на 6 лет и 3 месяца позже чем соперник
  • Имеет на 17 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 8 физических ядер больше
  • На 42.7 ГБ/c (125%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
  • На 76% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1936 и 1097 баллов
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 19% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.2 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 6700K
1137
Core i7 12700K +71%
1939
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 6700K
5659
Core i7 12700K +306%
22992
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 6700K
2538
Core i7 12700K +59%
4046
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 6700K
8965
Core i7 12700K +270%
33206
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 6700K
1107
Core i7 12700K +75%
1937
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 6700K
4338
Core i7 12700K +223%
14002
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 6700K и i7 12700K

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 5 августа 2015 27 октября 2021
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Skylake Alder Lake-S
Номер модели i7-6700K i7-12700K
Сокет LGA-1151 LGA-1700
Интегрированная графика HD Graphics 530 UHD Graphics 770

Производительность

Количество ядер 4 12
Количество потоков 8 20
Частота 4.0 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц 5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 40x 36x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 12МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 25МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов 1.75 млрд -
Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 91 Вт 125 Вт
Критическая температура - 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel HD Graphics 530 Intel UHD Graphics 770
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU 1150 МГц 1500 МГц
Шейдерные блоки - 256
TMUs - 16
ROPs - 8
Вычислительные блоки - 32
TGP - 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 6700K
н/д
Core i7 12700K
0.78 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2133, DDR3L-1600 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 34.1 ГБ/c 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 6700K Сайт Intel Core i7 12700K
Версия PCI Express 3.0 5.0
Макс. PCI Express линий 16 20
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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