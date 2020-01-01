Intel Core i7 6700K против i7 6700
Что лучше: Intel Core i7 6700K на 4 ГГц (c Turbo Boost до 4.2) или i7 6700 на 3.4 ГГц (c Turbo Boost до 4.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
73
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
19
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
42
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
49
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 6700K
- Разблокированный множитель
- На 5% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 4 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 6700
- На 29% ниже чем у Core i7 6700K пиковое энергопотребление – 65 vs 91 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i7 6700K +4%
418
401
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 6700K +17%
2047
1755
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 6700K +8%
2483
2302
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 6700K +12%
8896
7973
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 6700K +13%
1152
1021
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 6700K +28%
4598
3580
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|5 августа 2015
|1 сентября 2015
|Цена в момент релиза
|350 долларов
|312 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Skylake
|Skylake
|Номер модели
|i7-6700K
|i7-6700
|Сокет
|LGA-1151
|LGA-1151
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 530
|Intel HD Graphics 530
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|4 ГГц
|3.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.2 ГГц
|4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|40x
|34x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|1.75 млрд
|-
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|91 Вт
|65 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2133, DDR3L-1600
|DDR4-2133, DDR3L-1600
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|34.1 ГБ/c
|34.1 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 6700K
|Сайт Intel Core i7 6700
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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