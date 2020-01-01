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Intel Core i7 6700K против i7 6700

Intel Core i7 6700K
Intel Core i7 6700K
VS
Intel Core i7 6700
Intel Core i7 6700

Что лучше: Intel Core i7 6700K на 4 ГГц (c Turbo Boost до 4.2) или i7 6700 на 3.4 ГГц (c Turbo Boost до 4.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 6700 and 6700K
Причины выбрать Intel Core i7 6700K
  • Разблокированный множитель
  • На 5% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 4 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 6700
  • На 29% ниже чем у Core i7 6700K пиковое энергопотребление – 65 vs 91 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 6700K +17%
2047
Core i7 6700
1755
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 6700K +8%
2483
Core i7 6700
2302
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 6700K +12%
8896
Core i7 6700
7973
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 6700K +13%
1152
Core i7 6700
1021
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 6700K +28%
4598
Core i7 6700
3580

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 6700K и i7 6700

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 5 августа 2015 1 сентября 2015
Цена в момент релиза 350 долларов 312 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Skylake Skylake
Номер модели i7-6700K i7-6700
Сокет LGA-1151 LGA-1151
Интегрированная графика Intel HD Graphics 530 Intel HD Graphics 530

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 4 ГГц 3.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц 4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 40x 34x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов 1.75 млрд -
Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 91 Вт 65 Вт

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2133, DDR3L-1600 DDR4-2133, DDR3L-1600
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 34.1 ГБ/c 34.1 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 6700K Сайт Intel Core i7 6700
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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