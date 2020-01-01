Intel Core i7 6800K против AMD Ryzen 5 2600X
Что лучше: Intel Core i7 6800K на 3.4 ГГц (c Turbo Boost до 3.6) или AMD Ryzen 5 2600X на 3.6 ГГц (c Turbo Core до 4.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 6800K
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2133
- Поддержка 4-х канальной памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 5 2600X
- Разблокированный множитель
- Появился на 1 год и 11 месяцев позже чем соперник
- На 32% ниже чем у Core i7 6800K пиковое энергопотребление – 95 vs 140 Ватт
- Более современный техпроцесс - 12 против 14 нанометров
- На 17% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 3.6 ГГц)
- Имеет на 1 МБ больший объем L3-кэша
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
391
Ryzen 5 2600X +7%
418
Cinebench R20 (многоядерный)
2829
Ryzen 5 2600X +7%
3035
Passmark CPU (одноядерный)
2246
Ryzen 5 2600X +6%
2378
Passmark CPU (многоядерный)
10435
Ryzen 5 2600X +33%
13885
Geekbench 5 (одноядерный)
984
Ryzen 5 2600X +5%
1035
Geekbench 5 (многоядерный)
5727
5738
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|30 мая 2016
|19 апреля 2018
|Цена в момент релиза
|440 долларов
|229 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Broadwell E
|Zen+
|Номер модели
|i7-6800K
|-
|Сокет
|LGA-2011-3
|AM4
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|6
|6
|Количество потоков
|12
|12
|Частота
|3.4 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.6 ГГц
|4.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|34x
|36x
|Кэш 1-го уровня
|32КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|15МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.8 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|12 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|140 Вт
|95 Вт
|Критическая температура
|-
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2133
|DDR4-2933
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|4
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|43.71 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 6800K
|Сайт AMD Ryzen 5 2600X
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|28
|20
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