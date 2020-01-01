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Intel Core i7 6800K против AMD Ryzen 5 3600

Intel Core i7 6800K
Intel Core i7 6800K
VS
AMD Ryzen 5 3600
AMD Ryzen 5 3600

Что лучше: Intel Core i7 6800K на 3.4 ГГц (c Turbo Boost до 3.6) или AMD Ryzen 5 3600 на 3.6 ГГц (c Turbo Core до 4.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3600 and 6800K
Причины выбрать Intel Core i7 6800K
  • Поддержка 4-х канальной памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3600
  • Появился на 3 года и 1 месяц позже чем соперник
  • На 54% ниже чем у Core i7 6800K пиковое энергопотребление – 65 vs 140 Ватт
  • Имеет на 17 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Разблокированный множитель
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 17% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 3.6 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 6800K
2829
Ryzen 5 3600 +24%
3517
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 6800K
2246
Ryzen 5 3600 +13%
2535
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 6800K
10435
Ryzen 5 3600 +71%
17792
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 6800K
984
Ryzen 5 3600 +26%
1241
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 6800K
5727
Ryzen 5 3600 +28%
7335

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 6800K и AMD Ryzen 5 3600

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 30 мая 2016 7 июля 2019
Цена в момент релиза 440 долларов 199 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Broadwell E Zen 2
Номер модели i7-6800K -
Сокет LGA-2011-3 AM4
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 6 6
Количество потоков 12 12
Частота 3.4 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.6 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 34x 36x
Кэш 1-го уровня 32КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 15МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.9 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 140 Вт 65 Вт
Критическая температура - 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2133 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 4 2
Макс. пропускная способность - 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 6800K Сайт AMD Ryzen 5 3600
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 28 20

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Комментарии

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