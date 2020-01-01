Intel Core i7 6800K против i5 8400
Что лучше: Intel Core i7 6800K на 3.4 ГГц (c Turbo Boost до 3.6) или i5 8400 на 2.8 ГГц (c Turbo Boost до 4.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
74
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
22
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
53
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
52
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 6800K
- Поддержка 4-х канальной памяти
- Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать Intel Core i5 8400
- На 54% ниже чем у Core i7 6800K пиковое энергопотребление – 65 vs 140 Ватт
- Появился на 1 год и 4 месяца позже чем соперник
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
- На 11% выше частота в Turbo Boost (4 ГГц против 3.6 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
391
Core i5 8400 +5%
411
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 6800K +23%
2829
2295
Passmark CPU (одноядерный)
2246
Core i5 8400 +6%
2378
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 6800K +14%
10435
9131
Geekbench 5 (одноядерный)
984
Core i5 8400 +4%
1020
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 6800K +33%
5727
4302
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|30 мая 2016
|5 октября 2017
|Цена в момент релиза
|440 долларов
|182 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Broadwell E
|Coffee Lake
|Номер модели
|i7-6800K
|i5-8400
|Сокет
|LGA-2011-3
|LGA-1151
|Интегрированная графика
|Нет
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|6
|6
|Количество потоков
|12
|6
|Частота
|3.4 ГГц
|2.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.6 ГГц
|4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|34x
|28x
|Скорость шины
|-
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|32КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|15МБ (общий)
|9МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|140 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|-
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2133
|DDR4-2666
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|4
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|41.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 6800K
|Сайт Intel Core i5 8400
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|28
|16
|Набор инструкций
|-
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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