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Intel Core i7 6800K против i7 12700

Intel Core i7 6800K
VS
Intel Core i7 12700
Intel Core i7 6800K
Intel Core i7 12700

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i7 6800K на 3.4 ГГц или i7 12700 с 12-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12700 and 6800K
Причины выбрать Intel Core i7 6800K
  • Поддержка 4-х канальной памяти
Причины выбрать Intel Core i7 12700
  • Появился на 5 лет и 8 месяцев позже чем соперник
  • На 54% ниже чем у Core i7 6800K пиковое энергопотребление – 65 vs 140 Ватт
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • В 2 раза быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1815 и 927 баллов
  • Имеет на 10 МБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 36% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 3.6 ГГц)
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 770

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 6800K
6799
Core i7 12700 +137%
16134
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 6800K
2286
Core i7 12700 +74%
3968
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 6800K
10726
Core i7 12700 +196%
31754
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 6800K
5600
Core i7 12700 +127%
12709
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 6800K и i7 12700

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 30 мая 2016 1 января 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Broadwell E Alder Lake-S
Номер модели i7-6800K i7-12700
Сокет LGA-2011-3 LGA-1700
Интегрированная графика Нет UHD Graphics 770

Производительность

Количество ядер 6 12
Количество потоков 12 20
Частота 3.4 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.6 ГГц 4.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 34x 36x
Кэш 1-го уровня 32КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 12МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 15МБ (общий) 25МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 140 Вт 65 Вт
Критическая температура - 100°C

iGPU

Интегрированная графика - Intel UHD Graphics 770
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU - 1500 МГц
Шейдерные блоки - 256
TMUs - 16
ROPs - 8
Вычислительные блоки - 32
TGP - 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 6800K
н/д
Core i7 12700
0.78 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2133 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 4 2
Макс. пропускная способность - 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 6800K Сайт Intel Core i7 12700
Версия PCI Express 3.0 5.0
Макс. PCI Express линий 28 20

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Конкуренты

1. Intel Core i7 12700K или i7 6800K
2. Intel Core i7 12700KF или i7 6800K
3. Intel Core i7 12700K или i7 12700
4. Intel Core i5 12400 или i7 12700
5. Intel Core i7 12700KF или i7 12700

Комментарии

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