Intel Core i7 6800K против i7 12700KF
Что лучше: 6-ядерный Intel Core i7 6800K на 3.4 ГГц или i7 12700KF с 12-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
100
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 6800K
- Поддержка 4-х канальной памяти
Причины выбрать Intel Core i7 12700KF
- Появился на 5 лет и 5 месяцев позже чем соперник
- В 2.1 раза быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1942 и 927 баллов
- Имеет на 6 физических ядер больше
- Разблокированный множитель
- Имеет на 10 МБ больший объем L3-кэша
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- На 39% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 3.6 ГГц)
- На 11% ниже чем у Core i7 6800K пиковое энергопотребление – 125 vs 140 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
965
Core i7 12700KF +103%
1957
Cinebench R23 (многоядерный)
6799
Core i7 12700KF +236%
22844
Passmark CPU (одноядерный)
2286
Core i7 12700KF +78%
4080
Passmark CPU (многоядерный)
10726
Core i7 12700KF +217%
34006
Geekbench 5 (одноядерный)
933
Core i7 12700KF +110%
1959
Geekbench 5 (многоядерный)
5600
Core i7 12700KF +157%
14390
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|30 мая 2016
|27 октября 2021
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Broadwell E
|Alder Lake-S
|Номер модели
|i7-6800K
|i7-12700KF
|Сокет
|LGA-2011-3
|LGA-1700
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|6
|12
|Количество потоков
|12
|20
|Частота
|3.4 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.6 ГГц
|5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|34x
|36x
|Кэш 1-го уровня
|32КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|12МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|15МБ (общий)
|25МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|140 Вт
|125 Вт
|Критическая температура
|-
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2133
|DDR5-4800, DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|4
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|76.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 6800K
|Сайт Intel Core i7 12700KF
|Версия PCI Express
|3.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|28
|20
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