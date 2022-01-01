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Intel Core i7 6800K против i7 12700KF

Intel Core i7 6800K
VS
Intel Core i7 12700KF
Intel Core i7 6800K
Intel Core i7 12700KF

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i7 6800K на 3.4 ГГц или i7 12700KF с 12-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12700KF and 6800K
Причины выбрать Intel Core i7 6800K
  • Поддержка 4-х канальной памяти
Причины выбрать Intel Core i7 12700KF
  • Появился на 5 лет и 5 месяцев позже чем соперник
  • В 2.1 раза быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1942 и 927 баллов
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • Разблокированный множитель
  • Имеет на 10 МБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 39% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 3.6 ГГц)
  • На 11% ниже чем у Core i7 6800K пиковое энергопотребление – 125 vs 140 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 6800K
6799
Core i7 12700KF +236%
22844
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 6800K
10726
Core i7 12700KF +217%
34006
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 6800K
5600
Core i7 12700KF +157%
14390
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 6800K и i7 12700KF

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 30 мая 2016 27 октября 2021
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Broadwell E Alder Lake-S
Номер модели i7-6800K i7-12700KF
Сокет LGA-2011-3 LGA-1700
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 6 12
Количество потоков 12 20
Частота 3.4 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.6 ГГц 5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 34x 36x
Кэш 1-го уровня 32КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 12МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 15МБ (общий) 25МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 140 Вт 125 Вт
Критическая температура - 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2133 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 4 2
Макс. пропускная способность - 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 6800K Сайт Intel Core i7 12700KF
Версия PCI Express 3.0 5.0
Макс. PCI Express линий 28 20

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Комментарии

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