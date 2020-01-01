Intel Core i7 6820HQ против i5 1035G4
Что лучше: Intel Core i7 6820HQ на 2.7 ГГц (c Turbo Boost до 3.6) или i5 1035G4 на 1.1 ГГц (c Turbo Boost до 3.7)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 6820HQ
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать Intel Core i5 1035G4
- Появился на 3 года и 11 месяцев позже чем соперник
- На 67% ниже чем у Core i7 6820HQ пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт
- На 21.53 ГБ/c (63%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- На 3% выше частота в Turbo Boost (3.7 ГГц против 3.6 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
357
Core i5 1035G4 +15%
411
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 6820HQ +46%
1736
1191
Passmark CPU (одноядерный)
1972
Core i5 1035G4 +18%
2325
Passmark CPU (многоядерный)
6829
Core i5 1035G4 +18%
8052
Geekbench 5 (одноядерный)
832
Core i5 1035G4 +40%
1166
Geekbench 5 (многоядерный)
3427
Core i5 1035G4 +14%
3910
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 сентября 2015
|1 августа 2019
|Цена в момент релиза
|378 долларов
|-
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Skylake
|Ice Lake
|Номер модели
|i7-6820HQ
|i5-1035G4
|Сокет
|BGA-1440
|BGA-1526
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 530
|Intel Iris Plus Graphics G4
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|2.7 ГГц
|1.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.6 ГГц
|3.7 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|-
|11x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600
|DDR4-3200, LPDDR4X-3733
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|34.1 ГБ/c
|55.63 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 6820HQ
|Сайт Intel Core i5 1035G4
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|-
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1
Конкуренты
- Intel Core i7 9750H или i7 6820HQ
- Intel Core i5 8250U или i7 6820HQ
- Intel Core i7 8550U или i7 6820HQ
- Intel Core i7 9850H или i7 6820HQ
- Intel Core i5 8350U или i7 6820HQ
- AMD Ryzen 5 4500U или Intel Core i5 1035G4
- Intel Core i5 10210U или i5 1035G4
- Intel Core i5 1035G7 или i5 1035G4
- Intel Core i7 1165G7 или i5 1035G4
- Intel Core i5 1135G7 или i5 1035G4