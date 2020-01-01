Intel Core i7 6820HQ против i5 8250U
Что лучше: Intel Core i7 6820HQ на 2.7 ГГц (c Turbo Boost до 3.6) или i5 8250U на 1.6 ГГц (c Turbo Boost до 3.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 6820HQ
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2133
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
- На 6% выше частота в Turbo Boost (3.6 ГГц против 3.4 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 8250U
- На 67% ниже чем у Core i7 6820HQ пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт
- Появился на 2 года позже чем соперник
- На 3.4 ГБ/c (10%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i7 6820HQ +3%
357
347
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 6820HQ +44%
1736
1202
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 6820HQ +1%
1972
1949
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 6820HQ +14%
6829
6014
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 6820HQ +2%
832
815
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 6820HQ +33%
3427
2583
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 сентября 2015
|21 августа 2017
|Цена в момент релиза
|378 долларов
|297 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Skylake
|Kaby Lake R
|Номер модели
|i7-6820HQ
|i5-8250U
|Сокет
|BGA-1440
|BGA-1356
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 530
|Intel UHD Graphics 620
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|2.7 ГГц
|1.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.6 ГГц
|3.4 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|-
|16x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600
|DDR4-2400, LPDDR3-2133
|Макс. размер
|64 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|34.1 ГБ/c
|37.5 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 6820HQ
|Сайт Intel Core i5 8250U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|12
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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